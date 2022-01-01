Benefitfocus Salarios

El rango salarial de Benefitfocus oscila entre $47,760 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $135,675 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Benefitfocus . Última actualización: 8/25/2025