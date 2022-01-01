Directorio de Empresas
Alight Solutions
Alight Solutions Salarios

El rango salarial de Alight Solutions oscila entre $31,286 en compensación total anual para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $221,100 para un Operaciones de Ingresos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alight Solutions. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $124K
Consultor de Gestión
Median $103K
Gerente de Operaciones de Negocios
$211K

Servicio al Cliente
$39.2K
Analista de Datos
$173K
Analista Financiero
$142K
Recursos Humanos
$31.3K
Operaciones de Marketing
$117K
Gerente de Producto
$93.5K
Gerente de Proyecto
$84.6K
Reclutador
$67.7K
Operaciones de Ingresos
$221K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$199K
Gerente de Programa Técnico
$216K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Alight Solutions es Operaciones de Ingresos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $221,100. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Alight Solutions es $123,500.

