Benefitfocus Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Benefitfocus varía desde $112K hasta $159K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Benefitfocus. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $127K - $144K United States Rango Común Rango Posible $112K $127K $144K $159K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa Técnico contribuciones en Benefitfocus para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Benefitfocus ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.