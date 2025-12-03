Κατάλογος Εταιρειών
Yamaha
Yamaha Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Indonesia στην Yamaha κυμαίνεται από IDR 136.79M έως IDR 191.18M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Yamaha. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$9K - $10.9K
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Yamaha in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 191,181,630. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Yamaha για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Indonesia είναι IDR 136,793,753.

