Twilio
Τουίλιο Μισθοί

Ο μισθός της Twilio κυμαίνεται από $25,870 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $623,924 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Τουίλιο. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Διαχειριστής Προϊόντος
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Πωλήσεις
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Εκτελεστικός Λογαριασμού

Σχεδιαστής Προϊόντος
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Προσελκυστής Προσωπικού
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Μάρκετινγκ
L3 $145K
L4 $241K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $142K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $256K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $303K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $170K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $225K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $189K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $150K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $96K
Διαχειριστής Έργων
Median $248K
Λογιστής
$103K

Technical Accountant

Διοικητικός Βοηθός
$175K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$272K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$304K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$246K
Αρχηγός Επιτελείου
$195K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$220K
Επιτυχία Πελατών
$75.3K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$89.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Νομικός
$151K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$179K
Τεχνικός Συγγραφέας
$238K
Ερευνητής UX
$126K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Twilio, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Twilio είναι Μηχανικός Λογισμικού at the IC6 level με ετήσια συνολική αμοιβή $623,924. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Twilio είναι $220,710.

