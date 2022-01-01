Palantir Μισθοί

Ο μισθός της Palantir κυμαίνεται από $77,113 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $408,000 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Palantir . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025