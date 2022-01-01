Palantir Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Palantir

Ο μισθός της Palantir κυμαίνεται από $77,113 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $408,000 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Palantir. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $255K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Προωθημένης Ανάπτυξης

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $150K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $205K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $200K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $177K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $183K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $175K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $180K
Διαχειριστής Έργων
Median $150K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $300K
Λογιστής
$126K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$77.1K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$241K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$141K
Εταιρική Ανάπτυξη
$132K
Ανθρώπινοι Πόροι
$104K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$408K
Νομικός
$255K
Σύμβουλος Διοίκησης
$164K
Μάρκετινγκ
$134K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$302K
Προσελκυστής Προσωπικού
$165K
Πωλήσεις
$137K
Μηχανικός Πωλήσεων
$147K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Palantir, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Palantir, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Palantir, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Palantir είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $408,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Palantir είναι $170,357.

