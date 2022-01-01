Κατάλογος Εταιρειών
Okta
Okta Μισθοί

Ο μισθός της Okta κυμαίνεται από $66,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $868,333 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Okta. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Διαχειριστής Προϊόντος
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Μάρκετινγκ
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων

Μηχανικός Πωλήσεων
Median $200K
Πωλήσεις
Median $195K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $213K

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $220K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $143K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $185K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $240K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $257K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $150K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $249K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $166K
Διοικητικός Βοηθός
Median $66K
Λογιστής
$310K

Τεχνικός Λογιστής

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$210K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$76.5K
Αρχηγός Επιτελείου
$169K
Επιτυχία Πελατών
$149K
Αναλυτής Δεδομένων
$213K
Επιστήμονας Δεδομένων
$206K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$221K
Ανθρώπινοι Πόροι
$184K
Νομικός
$214K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$145K
Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμών
$141K
Τεχνικός Συγγραφέας
Median $144K
Ερευνητής UX
$118K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.4%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Okta, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

No cliff

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Okta, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

No cliff

Συχνές Ερωτήσεις

Najlepšie platenú pozíciu v Okta predstavuje Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Sr. Director level s ročnou celkovou odmenou $868,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Okta je $213,060.

