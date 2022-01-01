Okta Μισθοί

Ο μισθός της Okta κυμαίνεται από $66,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $868,333 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Okta . Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025