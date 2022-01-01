Κατάλογος Εταιρειών
Treasure Data
Treasure Data Μισθοί

Ο μισθός της Treasure Data κυμαίνεται από $75,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $225,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Treasure Data. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $195K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $225K
Αναλυτής Δεδομένων
$81.6K

Επιστήμονας Δεδομένων
$111K
Μάρκετινγκ
$222K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$145K
Πωλήσεις
$205K
Μηχανικός Πωλήσεων
$102K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$208K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$196K
Technical Account Manager
$173K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$75.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Treasure Data είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $225,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Treasure Data είναι $184,181.

