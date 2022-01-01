Κατάλογος Εταιρειών
Proofpoint
Proofpoint Μισθοί

Ο μισθός της Proofpoint κυμαίνεται από $72,436 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $543,150 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Proofpoint. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
Median $134K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $420K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $225K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $394K
Πωλήσεις
Median $142K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$79.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$72.4K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$112K
Ανθρώπινοι Πόροι
$169K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$265K
Μάρκετινγκ
$543K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$134K
Προσελκυστής Προσωπικού
$154K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$127K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$186K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Proofpoint, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Άλλοι Πόροι