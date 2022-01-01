Κατάλογος Εταιρειών
Docker Μισθοί

Ο μισθός της Docker κυμαίνεται από $104,475 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $499,988 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Docker. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $262K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $280K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$114K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$104K
Μάρκετινγκ
$176K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$500K
Διαχειριστής Προϊόντος
$162K
Πωλήσεις
$185K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$250K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$202K
Συχνές Ερωτήσεις

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Docker، Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $499,988 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Docker برابر $193,633 است.

Άλλοι Πόροι