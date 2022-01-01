Docker Μισθοί

Ο μισθός της Docker κυμαίνεται από $104,475 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $499,988 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Docker . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025