Swedbank
Swedbank Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Sweden στην Swedbank κυμαίνεται από SEK 616K έως SEK 875K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Swedbank. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SEK 700K - SEK 830K
Sweden
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SEK 616KSEK 700KSEK 830KSEK 875K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SEK 1.55M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Swedbank?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αρχιτέκτονας Λύσεων at Swedbank in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 875,214. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swedbank for the Αρχιτέκτονας Λύσεων role in Sweden is SEK 616,455.

Άλλοι Πόροι