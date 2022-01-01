Κατάλογος Εταιρειών
Dropbox
Dropbox Μισθοί

Ο μισθός της Dropbox κυμαίνεται από $85,576 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $884,238 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Dropbox. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Σχεδιαστής Προϊόντος
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Σχεδιαστής Αλληλεπίδρασης

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διαχειριστής Προϊόντος
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Επιστήμονας Δεδομένων
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Μάρκετινγκ
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
IC3 $253K
IC4 $314K
Προσελκυστής Προσωπικού
IC3 $154K
IC4 $212K
Ερευνητής UX
Median $240K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $426K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $157K
Πωλήσεις
Median $180K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $171K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Διοικητικός Βοηθός
$104K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$191K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$151K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$198K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$428K
Αρχηγός Επιτελείου
$111K
Εταιρική Ανάπτυξη
$134K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$85.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$197K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$667K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$96.5K
Γραφικός Σχεδιαστής
$222K
Μηχανικός Υλικού
$308K
Ανθρώπινοι Πόροι
$343K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$145K
Νομικός
$196K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$180K
Διαχειριστής Συνεργατών
$98.6K
Μηχανικός Πωλήσεων
$365K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$319K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Dropbox, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι