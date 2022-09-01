Stats Perform Μισθοί

Ο μισθός της Stats Perform κυμαίνεται από $34,667 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $135,675 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stats Perform . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025