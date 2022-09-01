Κατάλογος Εταιρειών
Stats Perform
Stats Perform Μισθοί

Ο μισθός της Stats Perform κυμαίνεται από $34,667 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $135,675 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Stats Perform. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $54.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$34.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$136K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Stats Perform είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $135,675. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Stats Perform είναι $54,571.

