Κατάλογος Εταιρειών
Shortcut
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Shortcut Μισθοί

Ο μισθός της Shortcut κυμαίνεται από $83,018 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $231,150 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shortcut. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Σχεδιαστής Προϊόντος
$83K
Μηχανικός Λογισμικού
$231K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Shortcut is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shortcut is $85,425.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Shortcut

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Netflix
  • Amazon
  • Apple
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι