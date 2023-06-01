Shortcut Μισθοί

Ο μισθός της Shortcut κυμαίνεται από $83,018 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $231,150 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shortcut . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025