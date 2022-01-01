Σοπιφάι Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Shopify κυμαίνεται από $40,655 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $367,054 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Σοπιφάι. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Επιστήμονας Δεδομένων
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Διαχειριστής Προϊόντος
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Σχεδιαστής Προϊόντος
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Μάρκετινγκ
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L7 $264K
L8 $367K
Εξυπηρέτηση Πελατών
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
L7 $221K
L8 $279K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
L5 $90.4K
L6 $121K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $97.9K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $151K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Median $350K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $102K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $130K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $105K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Median $106K
Ανθρώπινοι Πόροι
Median $90K
Πωλήσεις
Median $87.4K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $276K
Τεχνικός Συγγραφέας
Median $66.7K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $326K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $315K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $150K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $109K
Λογιστής
$89.6K
Διοικητικός Βοηθός
$41K
Αρχηγός Επιτελείου
$109K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$52.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$164K
Γραφικός Σχεδιαστής
$149K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$104K
Σύμβουλος Διοίκησης
$241K
Διαχειριστής Έργων
$69.6K
Ερευνητής UX
Median $100K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Shopify, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

100%

ΕΤΟΣ 1

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Shopify, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 1 ετών:

  • 100% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Shopify, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Shopify is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the L8 level with a yearly total compensation of $367,054. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopify is $115,356.

