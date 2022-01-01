Σοπιφάι Μισθοί

Ο μισθός της Shopify κυμαίνεται από $40,655 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $367,054 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Σοπιφάι . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025