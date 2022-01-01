Guidewire Software Μισθοί

Ο μισθός της Guidewire Software κυμαίνεται από $16,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $371,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Guidewire Software . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025