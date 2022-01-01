Κατάλογος Εταιρειών
Guidewire Software Μισθοί

Ο μισθός της Guidewire Software κυμαίνεται από $16,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $371,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Guidewire Software. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $256K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $230K

Data Architect

Προσελκυστής Προσωπικού
Median $122K
Πωλήσεις
Median $313K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $204K
Λογιστής
$263K
Αναλυτής Δεδομένων
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Μάρκετινγκ
$231K
Λειτουργίες Προσωπικού
$277K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$193K
Διαχειριστής Προϊόντος
$137K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

24%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Guidewire Software, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 24% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.00% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Guidewire Software είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $371,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Guidewire Software είναι $218,891.

