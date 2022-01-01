Κατάλογος Εταιρειών
Synopsys
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Σινόψις Μισθοί

Ο μισθός της Synopsys κυμαίνεται από $21,220 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $413,667 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Σινόψις. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Υλικού
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Μηχανικός ASIC

Μηχανικός SoC

Μηχανικός FPGA

Μηχανικός Λογισμικού
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Ερευνητής Επιστήμονας

Διαχειριστής Προϊόντος
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $121K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
69 $317K
100 $414K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $310K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Cloud

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $45.5K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Median $326K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $145K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Median $330K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $154K
Πωλήσεις
Median $331K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $357K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$140K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$87.1K
Επιτυχία Πελατών
$90.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$45.2K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$159K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$151K
Ανθρώπινοι Πόροι
$270K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$34.6K
Σύμβουλος Διοίκησης
$257K
Μάρκετινγκ
$175K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$39.9K
Διαχειριστής Έργων
$146K
Μηχανικός Πωλήσεων
$120K
Τεχνικός Συγγραφέας
$21.2K
Ερευνητής UX
$193K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Synopsys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Synopsys είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the 100 level με ετήσια συνολική αμοιβή $413,667. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Synopsys είναι $166,156.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Synopsys

Σχετικές Εταιρείες

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι