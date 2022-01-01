Σινόψις Μισθοί

Ο μισθός της Synopsys κυμαίνεται από $21,220 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $413,667 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Σινόψις . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025