Κατάλογος Εταιρειών
Sequoia Capital
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Sequoia Capital Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Sequoia Capital κυμαίνεται από ₹3.06M έως ₹4.34M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sequoia Capital. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹3.46M - ₹3.94M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹3.06M₹3.46M₹3.94M₹4.34M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην Sequoia Capital για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

₹13.95M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sequoia Capital?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Sequoia Capital in India sits at a yearly total compensation of ₹4,344,695. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia Capital for the Μηχανικός Λογισμικού role in India is ₹3,056,014.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Sequoia Capital

Σχετικές Εταιρείες

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι