Axcient Μισθοί

Ο μισθός της Axcient κυμαίνεται από $30,150 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Axcient . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025