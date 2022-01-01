Κατάλογος Εταιρειών
Tower Research Capital
Tower Research Capital Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tower Research Capital κυμαίνεται από $53,765 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $299,700 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tower Research Capital. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $57.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$104K
Επιστήμονας Δεδομένων
$300K

Οικονομικός Αναλυτής
$133K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$131K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$53.8K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Tower Research Capital είναι ο Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $299,700. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Tower Research Capital είναι $117,563.

