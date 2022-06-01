Realogy Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Realogy κυμαίνεται από $100,509 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $185,925 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Realogy. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $176K
Επιστήμονας Δεδομένων
$186K
Ανθρώπινοι Πόροι
$101K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$111K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$140K
Προσλήψεις
$129K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$159K
Συχνές Ερωτήσεις

Compensația totală anuală mediană raportată la Realogy este $139,695.

