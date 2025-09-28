Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Realogy ανέρχεται σε $176K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realogy. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Realogy
Software Engineer
Washington, DC
Σύνολο ανά έτος
$176K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$160K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$16K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realogy?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι