Realogy Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Realogy κυμαίνεται από $154K έως $218K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Realogy. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$174K - $198K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$154K$174K$198K$218K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Realogy?

Συχνές Ερωτήσεις

Realogy şirketindeki in United States Επιστήμονας Δεδομένων pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $218,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Realogy şirketinde Επιστήμονας Δεδομένων rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,550 tutarındadır.

