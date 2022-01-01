Κατάλογος Εταιρειών
Razorpay
Razorpay Μισθοί

Το εύρος μισθών της Razorpay κυμαίνεται από $4,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $200,862 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Razorpay. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $101K
Διευθυντής Προϊόντος
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $44.8K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $22.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $33.9K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $58.2K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$73.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$14K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$194K
Ανθρώπινοι Πόροι
$76.3K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$63.8K
Μάρκετινγκ
$33.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$4.9K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$67.4K
Διευθυντής Προγράμματος
$29.6K
Διαχειριστής Έργου
$24.5K
Πωλήσεις
$141K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$201K
Τεχνικός Συγγραφέας
$29.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Razorpay, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

7 years post-termination exercise window.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Razorpay is Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

