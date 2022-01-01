Razorpay Μισθοί

Το εύρος μισθών της Razorpay κυμαίνεται από $4,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $200,862 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Razorpay . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025