Razorpay Μισθοί

Το εύρος μισθών της Razorpay κυμαίνεται από $4,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $200,862 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Razorpay. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Razorpay, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:
25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
7 years post-termination exercise window.
Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.