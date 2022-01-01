Hexaware Technologies Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Hexaware Technologies κυμαίνεται από $3,616 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $273,625 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hexaware Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $7.2K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $122K
Λογιστής
$3.6K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$5.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$7.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$5.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$21.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$10.1K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$15.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$79.7K
Μάρκετινγκ
$7.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$98.5K
Διαχειριστής Έργων
$121K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$31.3K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$274K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hexaware Technologies είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $273,625. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hexaware Technologies είναι $15,635.

