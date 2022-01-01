Hexaware Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Hexaware Technologies κυμαίνεται από $3,616 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $273,625 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hexaware Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025