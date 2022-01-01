Κατάλογος Εταιρειών
Piano Μισθοί

Ο μισθός της Piano κυμαίνεται από $72,360 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $158,893 για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Piano. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$85.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$104K
Πωλήσεις
$74.8K

Μηχανικός Πωλήσεων
$159K
Μηχανικός Λογισμικού
$72.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Piano είναι Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $158,893. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Piano είναι $85,876.

