Pluralsight Μισθοί

Ο μισθός της Pluralsight κυμαίνεται από $62,559 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $425,850 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pluralsight. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Μηχανικός Λογισμικού
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $86K
Επιτυχία Πελατών
$426K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$80K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$102K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$241K
Διευθυντής Έργων
$87.1K
Πωλήσεις
Median $125K
Μηχανικός Πωλήσεων
$136K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$62.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$136K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$116K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Pluralsight, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Pluralsight είναι Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $425,850. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pluralsight είναι $135,675.

