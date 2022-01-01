VTS Μισθοί

Ο μισθός της VTS κυμαίνεται από $88,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $850,944 για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VTS . Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025