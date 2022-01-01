Κατάλογος Εταιρειών
VTS
VTS Μισθοί

Ο μισθός της VTS κυμαίνεται από $88,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $850,944 για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της VTS. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $155K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $92K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $116K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$88.2K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$118K
Επιτυχία Πελατών
$179K
Επιστήμονας Δεδομένων
$161K
Μηχανικός Υλικού
$107K
Διευθυντής Έργων
$114K
Στελέχωση Προσωπικού
$851K
Πωλήσεις
$189K
Μηχανικός Πωλήσεων
$161K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$116K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην VTS, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην VTS, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην VTS είναι Στελέχωση Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $850,944. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην VTS είναι $116,920.

