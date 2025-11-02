Κατάλογος Εταιρειών
Personetics
Personetics Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Personetics ανέρχεται σε ₪227K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Personetics. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪227K
Επίπεδο
Entry
Βάση
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Personetics?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Personetics in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪366,343. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Personetics για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Israel είναι ₪226,504.

Άλλοι Πόροι