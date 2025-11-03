Κατάλογος Εταιρειών
Pandora Group
Pandora Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Denmark στην Pandora Group κυμαίνεται από DKK 654K έως DKK 911K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Pandora Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

DKK 701K - DKK 825K
Denmark
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
DKK 654KDKK 701KDKK 825KDKK 911K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Pandora Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Pandora Group in Denmark φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή DKK 910,776. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pandora Group για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Denmark είναι DKK 653,890.

