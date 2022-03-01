Κατάλογος Εταιρειών
MTS Μισθοί

Το εύρος μισθών της MTS κυμαίνεται από $13,866 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $83,421 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $35K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $30.6K

Αναλυτής Δεδομένων
Median $14.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $30.4K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $48.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $66.7K
Διαχειριστής Έργου
Median $13.9K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $83.4K
Διοικητικός Βοηθός
$81.1K
Οικονομικός Αναλυτής
$18.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
$16.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$57.3K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$47.6K
Μάρκετινγκ
$27.3K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$68.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$61.9K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$44.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην MTS είναι ο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων με ετήσια συνολική αποζημίωση $83,421. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην MTS είναι $44,476.

