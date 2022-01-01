Κατάλογος Εταιρειών
Airtel India Μισθοί

Ο μισθός της Airtel India κυμαίνεται από $3,631 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $113,207 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airtel India. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $42K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $113K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $36.8K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $21.3K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$45.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$35.2K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$7.5K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$16.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$4.4K
Μάρκετινγκ
$56.1K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$3.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $29K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$67.8K
Διευθυντής Έργων
$34.2K
Πωλήσεις
$14.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$12K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$49.4K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Συνολικές Αμοιβές
$25.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Airtel India είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $113,207. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Airtel India είναι $31,578.

