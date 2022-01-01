Airtel India Μισθοί

Ο μισθός της Airtel India κυμαίνεται από $3,631 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $113,207 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airtel India . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025