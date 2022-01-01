Κατάλογος Εταιρειών
BT Μισθοί

Το εύρος μισθών της BT κυμαίνεται από $7,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $256,275 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BT. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $20.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
Median $43.6K
Επικεφαλής Επιτελείου
$88.3K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$29.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$7.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$47.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$17.5K
Οικονομικός Αναλυτής
$88.3K
Μηχανικός Υλικού
$119K
Ανθρώπινοι Πόροι
$48.4K
Νομικά
$184K
Μάρκετινγκ
$107K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$42.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$73.2K
Διευθυντής Προγράμματος
$113K
Διαχειριστής Έργου
$9.4K
Πωλήσεις
$256K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$80.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$61K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$52.3K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$74.2K
Τεχνικός Συγγραφέας
$10.9K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$81.5K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at BT is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BT is $61,004.

Άλλοι Πόροι