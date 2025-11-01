Κατάλογος Εταιρειών
Ingram Micro
Ingram Micro Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Canada στην Ingram Micro ανέρχεται σε CA$117K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ingram Micro. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$117K
Επίπεδο
hidden
Βάση
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$8.1K
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Ingram Micro in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$153,120. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ingram Micro για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Canada είναι CA$118,667.

Άλλοι Πόροι