Κατάλογος Εταιρειών
Ingram Micro
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Ingram Micro Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ingram Micro κυμαίνεται από $10,091 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $264,924 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ingram Micro. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $10.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $168K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$186K
Οικονομικός Αναλυτής
$127K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$146K
Μάρκετινγκ
$101K
Διευθυντής Προϊόντος
$83.6K
Διαχειριστής Έργου
$119K
Πωλήσεις
$72.5K
Μηχανικός Πωλήσεων
$20.7K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$81K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$265K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$176K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$77.4K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$66.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ingram Micro είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $264,924. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ingram Micro είναι $92,702.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Ingram Micro

Σχετικές Εταιρείες

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι