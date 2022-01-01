Κατάλογος Εταιρειών
Domo Μισθοί

Ο μισθός της Domo κυμαίνεται από $22,928 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Γραφικός Σχεδιαστής στο χαμηλό άκρο έως $183,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Domo. Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $155K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $115K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Μάρκετινγκ
Median $183K
Διοικητικός Βοηθός
$44.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$125K
Γραφικός Σχεδιαστής
$22.9K
Προσελκυστής Προσωπικού
$141K
Πωλήσεις
$163K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$159K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$77.4K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Domo, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Domo είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $183,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Domo είναι $140,700.

