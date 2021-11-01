Κατάλογος Εταιρειών
H-E-B
Κορυφαίες Πληροφορίες
    • Σχετικά

    H-E-B Grocery Company, LP is an American privately held supermarket chain based in San Antonio, Texas, with more than 340 stores throughout the US state of Texas, as well as in northeast Mexico.

    heb.com
    Ιστότοπος
    1905
    Έτος Ίδρυσης
    23,870
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10B+
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Άλλοι Πόροι