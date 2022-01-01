Κατάλογος Εταιρειών
Drizly Μισθοί

Το εύρος μισθών της Drizly κυμαίνεται από $132,660 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $351,750 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Drizly. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $225K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $261K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$352K
Επιστήμονας Δεδομένων
$133K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$246K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$162K
Πωλήσεις
$234K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Drizly είναι ο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $351,750. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Drizly είναι $229,413.

Άλλοι Πόροι