H-E-B
H-E-B Μισθοί

Ο μισθός της H-E-B κυμαίνεται από $36,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $235,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της H-E-B. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $36.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $89K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $140K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $235K
Ερευνητής UX
Median $99K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $80.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$128K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $163K
Γραφικός Σχεδιαστής
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Προσελκυστής Προσωπικού
$121K
Πωλήσεις
$63.9K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην H-E-B είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $235,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην H-E-B είναι $124,773.

