7-Eleven Μισθοί

Ο μισθός της 7-Eleven κυμαίνεται από $13,345 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $189,750 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 7-Eleven. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $178K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $90K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $190K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $120K
Λογιστής
$13.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$86.4K
Διακανονιστής Αποζημιώσεων
$99.5K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$37.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$126K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$98.5K
Μηχανικός Υλικού
$131K
Ανθρώπινοι Πόροι
$119K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$32.2K
Μάρκετινγκ
$181K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$156K
Διαχειριστής Έργων
$39.6K
Πωλήσεις
$45K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$127K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$15.7K
Συχνές Ερωτήσεις

A função com maior remuneração relatada na 7-Eleven é Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού com uma remuneração total anual de $189,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 7-Eleven é $119,400.

