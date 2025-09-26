Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
GovTech Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Singapore στην GovTech κυμαίνεται από SGD 112K έως SGD 160K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SGD 211K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GovTech?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην GovTech in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 159,685. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GovTech για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Singapore είναι SGD 112,320.

