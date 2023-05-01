Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
GovTech Μισθοί

Ο μισθός της GovTech κυμαίνεται από $8,514 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $163,213 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $95.1K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $105K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $100K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $73.2K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $76.9K
Διαχειριστής Έργων
Median $110K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $163K
Αναλυτής Δεδομένων
$8.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$82.1K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$117K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$69.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$103K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$74.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GovTech on Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού vuosittaisella kokonaiskorvauksella $163,213. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GovTech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $95,115.

Άλλοι Πόροι