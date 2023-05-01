GovTech Μισθοί

Ο μισθός της GovTech κυμαίνεται από $8,514 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $163,213 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GovTech . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025