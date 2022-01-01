Κατάλογος Εταιρειών
Comerica
Comerica Μισθοί

Το εύρος μισθών της Comerica κυμαίνεται από $75,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $232,560 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Comerica. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Οικονομικός Αναλυτής
Median $88.8K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $75K

Επιστήμονας Δεδομένων
$109K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$167K
Διευθυντής Προϊόντος
$233K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$219K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$164K
Ασφαλιστής
$77.6K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Comerica is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $232,560. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comerica is $140,000.

Άλλοι Πόροι