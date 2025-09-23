Κατάλογος Εταιρειών
CIS Secure Computing
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

CIS Secure Computing Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην CIS Secure Computing κυμαίνεται από CA$136K έως CA$198K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CIS Secure Computing. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$154K - CA$179K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$136KCA$154KCA$179KCA$198K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην CIS Secure Computing για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

CA$225K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CIS Secure Computing?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Μηχανικός Λογισμικού ve společnosti CIS Secure Computing in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$197,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti CIS Secure Computing pro pozici Μηχανικός Λογισμικού in Canada je CA$136,179.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CIS Secure Computing

Σχετικές Εταιρείες

  • PayPal
  • DoorDash
  • Square
  • Netflix
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι