Broad Institute Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Broad Institute είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $185,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.