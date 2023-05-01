Κατάλογος Εταιρειών
Broad Institute
Broad Institute Μισθοί

Το εύρος μισθών της Broad Institute κυμαίνεται από $102,485 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $185,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Broad Institute. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $145K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $120K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $185K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $160K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$114K
Διαχειριστής Έργου
$102K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Broad Institute είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $185,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Broad Institute είναι $132,500.

