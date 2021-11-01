Κατάλογος Εταιρειών
Bluecrew
    • Σχετικά

    Bluecrew is the first hourly workforce-as-a-service provider: combining W-2 labor, a workforce management platform, and data + analytics for workplaces who have hourly workers and fluctuating demand.

    2014
    320
    $50M-$100M
    Έδρα

    Άλλοι Πόροι