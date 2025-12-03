Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in Canada στην Bench Accounting κυμαίνεται από CA$64.7K έως CA$93.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bench Accounting. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$53.1K - $61.6K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$46.8K$53.1K$61.6K$67.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bench Accounting?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Bench Accounting in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$93,883. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bench Accounting για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in Canada είναι CA$64,693.

