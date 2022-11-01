Κατάλογος Εταιρειών
ANZ Μισθοί

Ο μισθός της ANZ κυμαίνεται από $8,937 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλό άκρο έως $164,797 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $77.4K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $87.4K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $106K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $165K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $68.9K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$8.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$85.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$35.7K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$40.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$54K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$45.5K
Μάρκετινγκ
$73.3K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$92.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$144K
Πωλήσεις
$137K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$71.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$34.5K
Συνολικές Αμοιβές
$58.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ANZ είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $164,797. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ANZ είναι $76,239.

