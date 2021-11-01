Κατάλογος Εταιρειών
Amplify Μισθοί

Το εύρος μισθών της Amplify κυμαίνεται από $73,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $160,800 για Προσλήψεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Amplify. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $135K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
Median $95K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$73.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$115K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$131K
Μάρκετινγκ
$129K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $110K
Διαχειριστής Έργου
$133K
Προσλήψεις
$161K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Amplify είναι ο Προσλήψεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $160,800. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Amplify είναι $130,117.

