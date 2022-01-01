Fidelity Investments Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Fidelity Investments κυμαίνεται από $7,960 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $446,667 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fidelity Investments. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Κρυπτογραφίας

Μηχανικός Συστημάτων

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Διαχειριστής Προϊόντος
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
L6 $166K
L7 $233K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Cloud

Cloud Security Architect

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
L3 $69.6K
L6 $138K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $60K
Σχεδιαστής Προϊόντος
L4 $105K
L5 $140K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Αναλυτής Δεδομένων
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $160K
Διαχειριστής Έργων
Median $163K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $250K
Μάρκετινγκ
Median $155K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $192K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $138K
Πωλήσεις
Median $96K
Ερευνητής UX
Median $240K
Αναλογιστής
Median $135K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $98K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
Median $185K

Διευθυντής

Λογιστής
$102K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$60.2K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$69.2K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$398K
Ανθρώπινοι Πόροι
$8K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$234K
Προσελκυστής Προσωπικού
$70.4K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Fidelity Investments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

